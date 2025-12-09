Genova ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola | intubato è grave

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ambulanza ha travolto un dodicenne davanti alla scuola di via Archimede, a Genova. Il ragazzo è stato intubato e trasferito d’urgenza al Gaslini, le sue condizioni sono critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

