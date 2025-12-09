Genova ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola | intubato è grave
Un’ambulanza ha travolto un dodicenne davanti alla scuola di via Archimede, a Genova. Il ragazzo è stato intubato e trasferito d’urgenza al Gaslini, le sue condizioni sono critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Una ambulanza passa oltre il presidio di Cornigliano, dove i lavoratori ex Ilva aspettano l'esito della call di Bucci, Salis e il commissario del governo per sapere del futuro dello stabilimento di Genova - facebook.com Vai su Facebook
Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola: è ricoverato in condizioni critiche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola: è ricoverato in condizioni critiche ... Segnala tg24.sky.it