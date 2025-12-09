Gravissimo incidente in via Archimede, questa mattina a Genova. Un'ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Genova, ambulanza travolge un 12enne che stava andando a scuola