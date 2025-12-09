Genova ambulanza travolge un 12enne che stava andando a scuola
Gravissimo incidente in via Archimede, questa mattina a Genova. Un'ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Una ambulanza passa oltre il presidio di Cornigliano, dove i lavoratori ex Ilva aspettano l'esito della call di Bucci, Salis e il commissario del governo per sapere del futuro dello stabilimento di Genova - facebook.com Vai su Facebook
Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola: è ricoverato in condizioni critiche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola: è ricoverato in condizioni critiche ... Da tg24.sky.it