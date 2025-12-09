Genova ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola | è ricoverato in condizioni critiche

Tg24.sky.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente questa mattina a Genova. In via Archimede, un’ambulanza, in transito a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha riportato diversi traumi e fratture ed è stato intubato prima del trasporto in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

