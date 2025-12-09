Genova ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola | è in gravissime condizioni

Grave scontro questa mattina a Genova, in via Archimede, dove una persona alla guida di un’ ambulanza ha travolto un bambino che stava andando a scuola. Il piccolo di circa 12 anni stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo che è passato a sirene spiegate per un soccorso e lo ha investito. Il bimbo, che ha riportato diverse ferite e un politrauma, è stato trasferito d’urgenza in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo ligure. La viabilità è stata chiusa per permettere soccorso e rilievi. Sul posto la polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica tramite testimoni e immagini delle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

