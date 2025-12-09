Genova ambulanza investe un bambino in via Archimede | ricoverato al Gaslini in condizioni gravissime | Aggiornamenti

Ilsecoloxix.it | 9 dic 2025

Genova – Un’ambulanza ha investito un ragazzino di 12 anni in via Archimede. È successo nei pressi della scuola dove il ragazzino stava per entrare, erano le sette e. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genova, ambulanza investe un bambino in via Archimede: ricoverato al Gaslini in condizioni gravissime | Aggiornamenti

