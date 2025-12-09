Genova ambulanza investe un bambino in via Archimede | ricoverato al Gaslini in condizioni gravi | Foto
La solidarietà della sindaca Salis: “Vicini a lui e alla famiglia. Deve arrivargli il più forte possibile l’amore di tutta la città”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Genova, ambulanza investe un bambino in via Archimede: ricoverato al Gaslini in condizioni gravissime
