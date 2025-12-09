Genova ambulanza investe un bambino in via Archimede | ricoverato al Gaslini in condizioni gravi | Aggiornamenti
Genova – Un’ambulanza, che trasportava in emergenza un paziente intubato, ha investito un ragazzino di 12 anni in via Archimede. È successo nei pressi della scuola dove il. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola ? - facebook.com Vai su Facebook
Ambulanza travolge un 12enne che sta andando a scuola a Genova #ANSA Vai su X
Genova, ambulanza investe un bambino in via Archimede: ricoverato al Gaslini in condizioni gravissime - È successo nei pressi della scuola dove il ragazzino stava per entrare, erano le sette e trenta. Secondo ilsecoloxix.it