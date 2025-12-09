Lo studente è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale Gaslini. Indagini della polizia locale: sul mezzo di soccorso c'era un paziente intubato Incidente in via Archimede a Genova questa mattina dove un'ambulanza ha investito un ragazzino di 12 anni. È successo nei pressi della sc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, ambulanza a sirene spiegate investe un dodicenne, il ragazzino attraversava la strada davanti alla scuola