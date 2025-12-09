Genova accende il Natale | eventi e luci da Ponente a Levante FOTO

Genova si prepara a vivere il periodo natalizio con un ricco calendario di eventi e luminarie che illuminano tutta la città, da Ponente a Levante. La piazza principale, Piazza De Ferrari, inaugura ufficialmente le festività con l’allestimento dell’albero e delle luminarie, mentre concerti e iniziative coinvolgono tutta la Liguria, creando un’atmosfera di gioia e condivisione.

