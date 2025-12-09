Genova accende il Natale | eventi e luci da Ponente a Levante FOTO
Genova si prepara a vivere il periodo natalizio con un ricco calendario di eventi e luminarie che illuminano tutta la città, da Ponente a Levante. La piazza principale, Piazza De Ferrari, inaugura ufficialmente le festività con l’allestimento dell’albero e delle luminarie, mentre concerti e iniziative coinvolgono tutta la Liguria, creando un’atmosfera di gioia e condivisione.
Piazza De Ferrari inaugura le festività con l’albero e le luminarie. Concerti ed eventi in tutta la Liguria per un Natale di gioia e condivisione. GENOVA – Piazza De Ferrari si è trasformata ieri pomeriggio nel cuore pulsante delle festività natalizie con la cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie. Un momento simbolico che ha dato ufficialmente il via a un calendario ricco di eventi, concerti e celebrazioni diffusi su tutto il territorio ligure, da Ponente a Levante. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato il valore di questa giornata: “Oggi è una festa per Genova e per tutta la Liguria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
