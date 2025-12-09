Genova 12enne travolto da ambulanza davanti a scuola | trauma cranico gravissimo città in ansia
L’incidente all’ingresso della scuola: sirene accese e attraversamento pedonale. Erano da poco passate le 7:30 quando via Archimede, una delle arterie del quartiere residenziale di Genova, si è trasformata nel punto esatto in cui routine e urgenza si sono scontrate. Il 12enne stava attraversando la strada, a pochi metri dall’ingresso della scuola media che frequenta, proprio mentre un’ambulanza del 118, con lampeggianti e sirene attive, procedeva verso l’ospedale trasportando un paziente intubato in emergenza. La dinamica, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, si sarebbe consumata in prossimità delle strisce pedonal i: l’urto è stato improvviso e violentissimo, al punto da sbalzare il giovane per alcuni metri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
