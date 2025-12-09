Genova 12enne investito da un' ambulanza | è in codice rosso

Un ragazzino di 12 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'ambulanza martedì mattina a Genova. L'incidente si è verificato attorno alle 7.30 in via Archimede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

genova 12enne investito ambulanzaGrave incidente a Genova: ragazzo investito da un’ambulanza davanti scuola, le sue condizioni - Ragazzo investito da ambulanza a Genova: 12enne travolto davanti scuola, trasportato d’urgenza al Gaslini in condizioni critiche. Lo riporta notizie.it

