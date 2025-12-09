Gennari si prende il punto | Ottimi nella ripresa

Gennari commenta il pareggio ottenuto dalla sua squadra, evidenziando i punti salienti della partita. L'analisi si concentra sulla prestazione complessiva, sottolineando la crescita nel secondo tempo e il merito di aver conquistato un risultato positivo. Un match in cui l'atteggiamento e la determinazione hanno fatto la differenza.

"Un pareggio meritato. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ troppo il loro ritmo, nel secondo siamo riusciti a prendere campo e coraggio". È un mister Gennari soddisfatto quello che si presenta nel post partita di Carpi: "Nel primo tempo il Carpi è riuscito ad avere la meglio sia nei duelli aerei che nelle seconde palle. Noi non riuscivamo mai ad accorciare con i tempi giusti. Grazie a un’ottima ripresa siamo riusciti a dar seguito alla grande prestazione della settimana scorsa contro l’Ascoli". Un pari buono anche per il morale: "L’ennesimo risultato utile ci può dare una spinta in più per concludere al meglio il 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it