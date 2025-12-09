Generali Donnet in contropiede la stabilità cercata per il futuro del Leone tra management forte e nuovi azionisti

La nomina di Giulio Terzariol a direttore generale e la disponibilità a chiudere, prima ancora di iniziare, l’avventura nel wealth management con Natixis sciolgono alcuni nodi critici; l’inchiesta di Milano indebolisce chi controlla il Leone Gli effetti dell’inchiesta della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Generali, Donnet in contropiede, la stabilità cercata per il futuro del Leone tra management forte e nuovi azionisti

