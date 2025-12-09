Gender equality Graded aderisce alla campagna Orange the World
Parità di genere: Graded, Gruppo napoletano del settore energetico guidato da Vito Grassi, rafforza il proprio impegno in tema di responsabilità sociale e inclusione partecipando all’edizione 2025 della campagna “Orange the World” UNiTE to End Violence Against Women, promossa da UN Women, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile coordinata in Italia da UN Women Italy. Dal 2008, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica prende vita ogni anno nei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
