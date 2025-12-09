Gemelle Kessler Bild | Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state sepolte in una cerimonia privata, senza la partecipazione di pubblico. La notizia è stata riportata dal quotidiano Bild, che ha dettagliato l'evento e le volontà delle due artiste riguardo al loro commiato. Un momento intimo e riservato, lontano dagli occhi dei media e dei fan.

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state sepolte in una cerimonia privata e senza pubblico. Lo riporta Bild. Le due artiste, 89 anni, erano morte insieme lo scorso 17 novembre nella loro casa di Grunwald, vicino a Monaco di Baviera, scegliendo il suicidio assistito. Le Kessler avevano sempre dichiarato di voler rimanere unite “anche nella morte”. Ellen lo aveva anticipato già nell’aprile 2024, spiegando che il desiderio era stato messo anche per iscritto: “Nel trapasso, vorremmo essere unite – ed è quello che abbiamo disposto nel testamento “. Secondo Bild, le urne delle due sorelle sono state deposte senza cerimonia pubblica né invitati, nel silenzio più assoluto, come richiesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà”

