Dopo mesi di indiscrezioni Gedi ha ufficializzato l’esistenza di trattative esclusive in corso con il gruppo greco Antenna. La società, controllata da Exor della famiglia Agnelli-Elkann, ha precisato all’ Ansa che «le trattative con il gruppo Antenna proseguono positivamente, le ipotesi di discussioni alternative con altre controparti non hanno alcun fondamento». La media company greca, guidata da Theodore Kyriakou e attivo soprattutto in ambito radiofonico, è interessata agli asset più redditizi di Gedi, tra cui le attività digitali e le radio, oltre al quotidiano Repubblica. La conferma ufficiale arriva dopo mesi di silenzi e smentite, e ha suscitato reazioni dure all’interno della redazione di Repubblica, che denuncia di aver appreso la notizia dalle agenzie senza alcun confronto diretto con Elkann. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gedi ha confermato trattative esclusive con Antenna