Gazzetta dello Sport | Napoli avanti tutta
Il Napoli sta vivendo un momento di grande slancio, come evidenziato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. La squadra ha mostrato un'evoluzione nella mentalità e nella determinazione, influenzando positivamente i risultati ottenuti finora. Un percorso di crescita che testimonia la volontà del club di puntare sempre più in alto.
"> Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è cambiata la dialettica, è cambiata la convinzione e, di conseguenza, sono cambiati i risultati. Il Napoli ha ritrovato una forza mentale che sembrava smarrita e che oggi lo proietta nuovamente tra le grandi. Atalanta, Roma e Juventus rappresentavano un bivio potenzialmente drammatico; alla fine hanno certificato il ritorno di un Napoli più forte di prima e, soprattutto, più forte dell’emergenza che da mesi priva Conte di uomini chiave. Il gruppo, racconta ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, si è ricompattato e ora viaggia a ritmi sorprendenti: non solo per i risultati che hanno riportato gli azzurri in vetta in Serie A e ridato coraggio in Champions, ma anche per un netto miglioramento fisico e mentale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Scopri altri approfondimenti
Gazzetta dello Sport: “Conte e la mossa dell’auto-esonero. Il Napoli ha reagito come davanti a un nuovo allenatore” L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ricostruisce così la svolta del Napoli dopo la caduta di Bologna del 9 novembre, quando Conte l - facebook.com Vai su Facebook
La #primapagina della Gazzetta di oggi MUSICA INTER Vai su X
La Gazzetta dello Sport: "Cura Pulisic. Milan primo con il Napoli" - "Cura Pulisic" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Milan contro il Torino nel posticipo di ieri sera. Secondo tuttonapoli.net