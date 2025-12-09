Gazzetta dello Sport | Napoli avanti tutta

Il Napoli sta vivendo un momento di grande slancio, come evidenziato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. La squadra ha mostrato un'evoluzione nella mentalità e nella determinazione, influenzando positivamente i risultati ottenuti finora. Un percorso di crescita che testimonia la volontà del club di puntare sempre più in alto.

"> Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è cambiata la dialettica, è cambiata la convinzione e, di conseguenza, sono cambiati i risultati. Il Napoli ha ritrovato una forza mentale che sembrava smarrita e che oggi lo proietta nuovamente tra le grandi. Atalanta, Roma e Juventus rappresentavano un bivio potenzialmente drammatico; alla fine hanno certificato il ritorno di un Napoli più forte di prima e, soprattutto, più forte dell’emergenza che da mesi priva Conte di uomini chiave. Il gruppo, racconta ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, si è ricompattato e ora viaggia a ritmi sorprendenti: non solo per i risultati che hanno riportato gli azzurri in vetta in Serie A e ridato coraggio in Champions, ma anche per un netto miglioramento fisico e mentale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com