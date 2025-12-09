Gaza Financial Times | Blair escluso dal board di pace per la Striscia

L’ex primo ministro del Regno Unito Tony Blair è stato escluso dalla lista dei candidati per il ‘consiglio di pace’ previsto dal piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il governo della Striscia di Gaza nella seconda fase del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. L’esclusione, hanno rivelato fonti vicine alla questione al Financial Times, è avvenuta in seguito alle obiezioni di diversi stati arabi e musulmani. Blair era stato l’unica persona identificata per il board quando il presidente degli Stati Uniti aveva presentato il suo piano in 20 punti per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas a fine settembre, con Trump che lo aveva definito un “bravissimo uomo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Financial Times: Blair escluso dal board di pace per la Striscia

