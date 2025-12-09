Gasperini e il tabù del rosso | la Roma paga un limite mai davvero superato
Il tema delle espulsioni è tornato centrale dopo la trasferta della Roma a Cagliari: in dieci per il rosso a Celik, la squadra di Gasperini si è praticamente spenta in avanti, dando fondo alle energie solo per difendersi, fino a cedere nel finale sul gol di Gaetano. Un copione che il tecnico conosce benissimo. Perché ciò che oggi vede accadere alla Roma è lo stesso schema che per anni ha caratterizzato la sua Atalanta ogni volta che si ritrovava in inferiorità numerica. Un vero tallone d’Achille nel percorso di un allenatore che basa tutto su intensità, coraggio e aggressività. Dall’Atalanta alla Roma: un limite che si ripete. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Gasperini furibondo in tv per il rosso, individua il colpevole: “Già hanno poco da fare… e sbaglia 2 volte”
Cagliari Roma, Gasperini nel post partita: «Il rosso ha sicuramente complicato la partita, ma non solo. Dove abbiamo sbagliato»
Cagliari-Roma 1-0 - Da Zero a Dieci Marco Rossi Mercanti 0 - Nessuna vittoria in questo weekend tra Prima Squadra, Femminile e Primavera. Solo la squadra di Rossettini ha raccolto un punto, quelle di Guidi e Gasperini hanno perso. 1 - Il rosso est - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Roma; Gasperini, partita cambiata dall'espulsione. "Immagini chiare sul rosso, ma noi potevamo fare meglio" #ANSA Vai su X
Cagliari Roma, Gasperini nel post partita: «Il rosso ha sicuramente complicato la partita, ma non solo. Dove abbiamo sbagliato» - Le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta contro i rossoblu Nel post partita di Cagliari Roma, Gasperini ha parlato ... Segnala calcionews24.com
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com