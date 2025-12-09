Gasperini e il tabù del rosso | la Roma paga un limite mai davvero superato

Il tema delle espulsioni è tornato centrale dopo la trasferta della Roma a Cagliari: in dieci per il rosso a Celik, la squadra di Gasperini si è praticamente spenta in avanti, dando fondo alle energie solo per difendersi, fino a cedere nel finale sul gol di Gaetano. Un copione che il tecnico conosce benissimo. Perché ciò che oggi vede accadere alla Roma è lo stesso schema che per anni ha caratterizzato la sua Atalanta ogni volta che si ritrovava in inferiorità numerica. Un vero tallone d’Achille nel percorso di un allenatore che basa tutto su intensità, coraggio e aggressività. Dall’Atalanta alla Roma: un limite che si ripete. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

