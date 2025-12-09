Gas scoperto in indonesia Eni trova un maxi giacimento nel Bacino del Kutei
Eni annuncia una scoperta di gas di grande rilievo nel pozzo esplorativo Konta-1, perforato nel Psc Muara Bakau al largo del Kalimantan Orientale. La compagnia stima 17 miliardi di metri cubi di gas in posto, con un potenziale ulteriore che potrebbe superare i 28 miliardi. Un risultato che apre la strada a uno sviluppo accelerato e rafforza la strategia esplorativa del gruppo nel Sud-Est asiatico. La società italiana spiega che il test di produzione ha indicato una portata complessiva fino a 2,2 milioni di metri cubi al giorno di gas, oltre a circa 1.600 barili quotidiani di condensato. La scoperta interessa quattro reservoir attraversati dal pozzo, mentre altri segmenti limitrofi, con caratteristiche geologiche analoghe, potrebbero innalzare sensibilmente il volume complessivo del giacimento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
