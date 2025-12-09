Garlasco le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola pochi giorni dopo l' omicidio di Chiara Poggi

Le intercettazioni tra Alberto Stasi, il padre Nicola e un amico raccontano il timore dell'ex fidanzato di Chiara di diventare l'unico indagato.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

Incredibile a Garlasco, bufera sul pm che archiviò Andrea Sempio: “Ipotesi corruzione, omise intercettazioni e contatti”

Garlasco, le intercettazioni omesse: «Pagare quei signori lì». Gli assegni e i prelievi (di 35mila euro) anomali dei Sempio

Ep.728 - Delitto di Garlasco: il giallo delle intercettazioni di Sempio negate a Stasi - Via libera degli Stati Ue alla stretta sui rimpatri

Nel caso Garlasco, l'inchiesta sul Sistema Pavia si allarga con nuovi nomi: l'imprenditore Cristiano D'Arena, titolare di Esitel e Cr Service, è indagato per favori negli appalti legati alle intercettazioni della Procura di Pavia.

Garlasco, le intercettazioni shock di Andrea Sempio: «4 donne per ogni maschio» - Nel 2017 la Procura ha analizzato intercettazioni e biglietti enigmatici di Sempio, tra teorie sui rapporti di genere e biglietti criptici.