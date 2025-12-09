Garlasco le intercettazioni shock di Andrea Sempio | 4 donne per ogni maschio
Una delle fasi delle indagini per un omicidio è la ricostruzione del profilo della vittima, dell’indagato e del movente anche attraverso la raccolta di eventuali intercettazioni. È stato così anche per Chiara Poggi, uccisa nel 2007 nella villetta di Garlasco, per Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio, e per Andrea Sempio, più volte indagato per lo stesso delitto. Durante la prima indagine del 2017 su quest’ultimo, gli inquirenti della Procura di Pavia hanno acquisito e analizzato diverse conversazioni e biglietti che spaziano da concezioni estreme sui rapporti di genere fino a frasi enigmatiche che non hanno ancora portato a una soluzione. 🔗 Leggi su Panorama.it
