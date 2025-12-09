Garlasco la rivelazione di De Rensis gela lo studio | cosa succede ora

Il caso Garlasco torna sotto i riflettori dopo la recente riapertura delle indagini da parte della procura di Pavia. Gli inquirenti stanno riesaminando documenti, tabulati e piste precedentemente trascurate, nel tentativo di chiarire i numerosi punti rimasti irrisolti riguardo alla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. Il clima investigativo si fa teso, mentre cresce l’attenzione mediatica per possibili nuovi elementi che potrebbero cambiare la ricostruzione dei fatti. Leggi anche: Garlasco, comunicata la decisione su Andrea Sempio: l’annuncio dell’avvocato Verifiche tecniche e nuove ipotesi sul processo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la rivelazione di De Rensis gela lo studio: cosa succede ora

Garlasco, nuova rivelazione sull’avvocato Massimo Lovati

Garlasco, parla il padre di Andrea Sempio: la rivelazione a “Quarto Grado”

“La verità su Sempio”. Garlasco, colpo di scena a Quarto Grado: Mario Venditti telefona in diretta. La rivelazione dell’ex pm indagato

Garlasco, bomba dall'avvocato De Rensis: la rivelazione choc sull'omicidio. Ormai si va a carte scoperte - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco in Tv, il movente del killer e la rivelazione choc di De Rensis: "Chiara era diventata scomoda" - Nella puntata di Ore 14 di venerdì 28 novembre 2025 si è analizzato il movente del killer di Garlasco, l'avvocato de Rensis ha fatto una rivelazione inaspettata. Segnala libero.it