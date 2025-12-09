Garlasco la nostra rovina | l' intercettazione che può scagionare Alberto Stasi

Un'intercettazione telefonica del 2007 potrebbe rivoluzionare il caso di Garlasco e mettere fine alla sospensione su Alberto Stasi. Le conversazioni, finora sconosciute, potrebbero rappresentare un elemento decisivo per la sua assoluzione, offrendo nuove prospettive sulla vicenda che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per anni.

Un'intercettazione risalente al 2007, anno del delitto di Garlasco, potrebbe scagionare Alberto Stasi. Quest'ultimo è stato condannato per l'omicidio della sua ex fidanzata, la 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Oggi la procura di Pavia ha riaperto le indagini concentrandosi su un'altra persona, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Dell'intercettazione che potrebbe cambiare tutto si è parlato durante la trasmissione di Nicola Porro, Quarta Repubblica, in onda su Rete 4. Una delle conversazioni intercettate vede al centro Stasi e il padre Nicola, con quest'ultimo che avrebbe ricordato al figlio che “la nostra speranza è che trovino subito qualcosa da queste indagini su tutti quei reperti che hanno lì a Parma, se no è la nostra rovina”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it