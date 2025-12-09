Garlasco il genetista che individuò il Dna di Sempio | Per me è una rivincita

A "Quarta Repubblica" le parole di Pasquale Linarello: nel 2016 su incarico della difesa di Stasi era giunto alle conclusioni della Procura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco genetista individu242 dnaDelitto Garlasco, presenza Sempio nel Dna sulle unghie di Chiara Poggi è 2mila volte più probabile rispetto a ignoti - Nuovi dettagli emergono dalla relazione della genetista Denise Albani sul delitto di Garlasco, depositata in settimana e che sarà oggetto di discussione il 18 ... Lo riporta msn.com

