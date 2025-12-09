Garlasco il genetista che individuò il Dna di Sempio | Per me è una rivincita

A "Quarta Repubblica" le parole di Pasquale Linarello: nel 2016 su incarico della difesa di Stasi era giunto alle conclusioni della Procura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il genetista che individuò il Dna di Sempio: "Per me è una rivincita"

News recenti che potrebbero piacerti

Delitto di Garlasco: il genetista di Stasi commenta la perizia Albani | Segreti Ep.17 Torniamo sul Delitto di Garlasco e con il genetista Matteo Fabbri analizziamo la perizia Albani: sulle unghie di Chiara compare un DNA compatibile con la linea paterna di Andr - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, il genetista dei Poggi: "Il dna di Sempio? Parliamo del nulla, potrebbe essere di chiunque" Vai su X

Delitto Garlasco, presenza Sempio nel Dna sulle unghie di Chiara Poggi è 2mila volte più probabile rispetto a ignoti - Nuovi dettagli emergono dalla relazione della genetista Denise Albani sul delitto di Garlasco, depositata in settimana e che sarà oggetto di discussione il 18 ... Lo riporta msn.com