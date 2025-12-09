Gangi si accende per il Natale | concerti presepe vivente mercatini e tanto altro

Incastonato tra i monti del palermitano, nel cuore delle Madonie, il comune di Gangi (borgo più bello d’Italia 2014) si immerge nella magia del Natale con un calendario ricco di eventi per grandi e piccini. Sono previsti fino all’undici gennaio (2026) concerti, presepe vivente, mercatini e tanto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it