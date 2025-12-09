Galleria dello Scudo presenta la mostra carlaaccardi oroargento dipinti 1964-1965

Dal 13 dicembre 2025 è in programma, alla Galleria dello Scudo a Verona, la mostra dedicata a una selezione di opere di Carla Accardi eseguite tra il 1964 e il 1965. I dipinti, ora riuniti per la prima volta a documentare un nucleo ben definito, sono caratterizzati dall’uso di pigmenti oro e. 🔗 Leggi su Veronasera.it