Gala Club Service Trentamila euro contro i tumori

Il XIV Gala dei Club Service di Cesena ha riscosso grande successo, raccogliendo 30.000 euro per la lotta ai tumori. La serata, svoltasi il 2 dicembre al teatro Bonci, è stata caratterizzata da un intenso coinvolgimento della comunità e da un evento musicale di rilievo. Un'importante iniziativa di solidarietà e impegno sociale.

Serata carica di partecipazione quella del XIV Gala dei Club Service di Cesena, col concerto andato in scena al teatro Bonci il 2 dicembre. L'edizione 2025 ha permesso di raccogliere 29.482 euro, per sostenere uno studio condotto dalla biologa Michela Cortesi (ricercatrice della Translational Oncology Unit) sul tumore al pancreas, con l'obiettivo di sviluppare modelli tumorali di laboratorio utili a creare le terapie del futuro. Sul palcoscenico, con la conduzione di Fabiola Denise Casadei, un intreccio di musica, cori gospel e danza, si sono esibiti l' Intercity Gospel Train Orchestra, la Maderna-Lettimi Wind Orchestra e le artiste e gli artisti di Faenz'a Danza, realtà romagnole capaci di esprimere un altolivello artistico.

