Furto in un negozio a Druento | i ladri sfondano la vetrina usando un' auto come ariete e fanno incetta di prodotti

Un colpo-fotocopia di quello avvenuto poche ore prima a Beinasco è stato messo a segno da una banda di ladri (verosimilmente la stessa del precedente visto il modus operandi identico) all'interno del negozio PiùMe di via Verdi a Druento poco dopo la mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025. Anche in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Aveva rubato una bici da 17mila euro da un negozio di Tarcento: individuato, è un pluripregiudicato --> https://www.nordest24.it/tarcento-furto-bicicletta-17000-euro-denunciato-carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

#Perugia: #picchia #cliente #sospettato di #furto. #Arrestato #addetto del #negozio umbriaon.it/perugia-picchi… #Umbria #arresto #lesioni #store #poliziadiStato Vai su X

Ladri svaligiano un negozio di lusso, rubate borse griffate per un bottino di 60mila euro: arrestati dopo qualche giorno dal colpo - Si sono introdotti in un negozio di borse e pelletteria in via Mazzini, a Trieste, facendo razzia della merce in vendita e portando via circa 60 borse di lusso, per un bottino complessivo ... Scrive msn.com