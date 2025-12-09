Furto in un negozio a Druento | i ladri sfondano la vetrina usando un' auto come ariete e fanno incetta di prodotti

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo-fotocopia di quello avvenuto poche ore prima a Beinasco è stato messo a segno da una banda di ladri (verosimilmente la stessa del precedente visto il modus operandi identico) all'interno del negozio PiùMe di via Verdi a Druento poco dopo la mezzanotte di lunedì 8 dicembre 2025. Anche in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

