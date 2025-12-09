Furti senza sosta | controlli aumentati ma resta l’allarme
Tempo di lettura: 2 minuti Avellino e in alcuni comuni della provincia, l’ultima notte si è svolta sotto una vigilanza più serrata del consueto. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in seguito a una serie di segnalazioni che, nelle settimane recenti, hanno evidenziato movimenti sospetti nei pressi di abitazioni private. L’allarme più recente è giunto ieri sera da un parco residenziale di Contrada Amoretta. La centrale operativa della Polizia di Stato ha ricevuto una chiamata relativa alla presenza di una persona non identificata che si aggirava nei pressi di una villa, soffermandosi lungo il perimetro esterno come per osservarne gli accessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
