Furti senza sosta | controlli aumentati ma resta l’allarme

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino e in alcuni comuni della provincia, l’ultima notte si è svolta sotto una vigilanza più serrata del consueto. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in seguito a una serie di segnalazioni che, nelle settimane recenti, hanno evidenziato movimenti sospetti nei pressi di abitazioni private. L’allarme più recente è giunto ieri sera da un parco residenziale di Contrada Amoretta. La centrale operativa della Polizia di Stato ha ricevuto una chiamata relativa alla presenza di una persona non identificata che si aggirava nei pressi di una villa, soffermandosi lungo il perimetro esterno come per osservarne gli accessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti senza sosta: controlli aumentati, ma resta l’allarme

Montecatini, furti nelle auto in sosta. Raid in viale Amendola, scoperto e arrestato

Padova, furti sulle auto in sosta: due uomini arrestati, sequestrati arnesi da scasso

Furti nelle auto in sosta ad Acilia: fermati due giovani

Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/furti-senza-sosta-a-napoli-nuovo-colpo-al-vomero-esplode-la-protesta/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Napoli #Furti #Criminalità #Sicurezza #Protesta - facebook.com Vai su Facebook

Giovani con martelletti frangivetro, furti al supermercato e donna rapinata: cosa è successo a Codroipo - Controlli dei Carabinieri a Codroipo: denunce, sequestri e misure preventive contro reati e comportamenti a rischio. Riporta nordest24.it