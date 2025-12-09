Furti di trattori a raffica | sgominata la banda che rivendeva i mezzi in Albania

Parmatoday.it | 9 dic 2025

Era arrivata anche in provincia di Parma la scia di colpi attribuita alla banda specializzata nei furti di trattori agricoli, una delle più attive negli ultimi anni in Emilia-Romagna. Un’organizzazione ben strutturata, capace di colpire di notte nelle aziende agricole e di far sparire i mezzi nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

