Furti di trattori a raffica | sgominata la banda che rivendeva i mezzi in Albania
Era arrivata anche in provincia di Parma la scia di colpi attribuita alla banda specializzata nei furti di trattori agricoli, una delle più attive negli ultimi anni in Emilia-Romagna. Un’organizzazione ben strutturata, capace di colpire di notte nelle aziende agricole e di far sparire i mezzi nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Nei campi predoni senza freni. Azienda di funghi, oltre 15 furti: "Tir e trattori per 500mila euro"
Furti di trattori in Emilia-Romagna, tre New Holland ritrovati. Gli agricoltori ringraziano i carabinieri
Svolta nelle indagini dei furti di trattori. I carabinieri hanno arrestato quattro uomini. Ecco come agivano e dove portavano i mezzi agricoli - facebook.com Vai su Facebook
Trattori rubati in serie, refurtiva da 2,5 milioni: scacco alla banda, 4 arresti - Secondo i carabinieri gli indagati avrebbero messo a segno 28 furti tra le province di Modena, Bologna, Parma, Reggio Emilia e Forlì- Segnala msn.com
