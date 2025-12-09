Furti di trattori a raffica | sgominata la banda che rivendeva i mezzi in Albania

Una banda specializzata nei furti di trattori agricoli è stata smantellata dopo una serie di colpi messi a segno in Emilia-Romagna, inclusa la provincia di Parma. Gli investigatori hanno scoperto un sistema di rivendita dei mezzi in Albania, interrompendo così un’attività criminale che aveva causato notevoli danni alle aziende agricole della regione.

Era arrivata anche in provincia di Parma la scia di colpi attribuita alla banda specializzata nei furti di trattori agricoli, una delle più attive negli ultimi anni in Emilia-Romagna. Un’organizzazione ben strutturata, capace di colpire di notte nelle aziende agricole e di far sparire i mezzi nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nei campi predoni senza freni. Azienda di funghi, oltre 15 furti: "Tir e trattori per 500mila euro"

Furti di trattori in Emilia-Romagna, tre New Holland ritrovati. Gli agricoltori ringraziano i carabinieri

Furti di trattori a raffica: sgominata la banda che rivendeva i mezzi in Albania

Smantellata la “banda dei trattori”. Quattro cittadini albanesi sono stati arrestati dai Carabinieri di Modena. Sono accusati di aver rubato 28 trattori e 17 vetture in almeno sei province diverse. https://www.tvqui.it/banda-specializzata-in-furti-di-trattori-arrestati-qu - facebook.com Vai su Facebook

#Trattori #rubati, come agiva la banda di #ladri arrestata a #Modena: furti in serie in #EmiliaRomagna (anche a #Reggio, #Bologna, #Forlì e #Cesena) e in #Piemonte Vai su X

Trattori rubati in serie, refurtiva da 2,5 milioni: scacco alla banda, 4 arresti - Secondo i carabinieri gli indagati avrebbero messo a segno 28 furti tra le province di Modena, Bologna, Parma, Reggio Emilia e Forlì- msn.com scrive