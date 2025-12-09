Furti a raffica nelle auto in sosta a Salerno arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte

Notizie.virgilio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane italiana è stata arrestata a Salerno per furto aggravato e ricettazione dopo essere stata sorpresa tra auto in sosta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

furti a raffica nelle auto in sosta a salerno arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte

© Notizie.virgilio.it - Furti a raffica nelle auto in sosta a Salerno, arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte

Vie Napoli e Di Monale, il triangolo dimenticato: sporcizia, decoro ferito e furti a raffica nei negozi

Raffica di furti in cascina: “Per rubare fili e materiale elettrico mi hanno provocato 100mila euro di danni”

Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"

furti raffica auto sostaFurti a raffica nelle auto in sosta a Salerno, arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte - Una giovane italiana è stata arrestata a Salerno per furto aggravato e ricettazione dopo essere stata sorpresa tra auto in sosta. Scrive virgilio.it