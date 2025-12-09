Furti a raffica nelle auto in sosta a Salerno arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte
Una giovane italiana è stata arrestata a Salerno per furto aggravato e ricettazione dopo essere stata sorpresa tra auto in sosta.
Vie Napoli e Di Monale, il triangolo dimenticato: sporcizia, decoro ferito e furti a raffica nei negozi
Raffica di furti in cascina: “Per rubare fili e materiale elettrico mi hanno provocato 100mila euro di danni”
Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"
Furti a raffica, in casa e per strada Quartiere residenziale sotto assedio Residenti esausti si organizzano - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, raffica di furti in casa tra Colli e San Mamolo: «Adesso valutiamo la vigilanza privata» Vai su X
Furti a raffica nelle auto in sosta a Salerno, arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte - Una giovane italiana è stata arrestata a Salerno per furto aggravato e ricettazione dopo essere stata sorpresa tra auto in sosta.
