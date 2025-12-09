Funerale Sandro Giacobbe le parole commosse del figlio Andrea e l’addio di Brosio

Dilei.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolti a Chiavari i funerali di Sandro Giacobbe, un uomo che ha lasciato un'impronta significativa nella vita di molti. Tra momenti di commozione e ricordi affettuosi, il rito funebre ha visto la partecipazione di familiari, amici e personalità del mondo dello spettacolo, tra cui l’addio di Brosio e le parole toccanti del figlio Andrea.

Un addio commosso e il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nella vita di tantissime persone: i funerali di Sandro Giacobbe si sono svolti a Chiavari. L’artista, scomparso a causa di una grave malattia, è stato omaggiato da amici, parenti e persone comuni accorse per porgergli l’ultimo saluto. I funerali di Sandro Giacobbe. Le esequie sono state celebrate presso la Cattedrale di N.S. dell’Orto a Chiavari. Una cerimonia gremita di gente, fra cui erano presenti anche amici famosi di Sandro Giacobbe, come Paolo Vallesi, Paolo Brosio e il rapper Moreno. Sulla bara dell’artista sono state posizionate una corona di alloro e la maglia della Nazionale Cantanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

funerale sandro giacobbe le parole commosse del figlio andrea e l8217addio di brosio

© Dilei.it - Funerale Sandro Giacobbe, le parole commosse del figlio Andrea e l’addio di Brosio

La Volta Buona, le pagelle del 9 dicembre: Jalisse contro Carlo Conti (5), il funerale di Sandro Giacobbe (Senza voto)

funerale sandro giacobbe paroleFunerale Sandro Giacobbe, le parole commosse del figlio Andrea e l’addio di Brosio - Una cerimonia gremita di gente, fra cui erano presenti anche amici famosi di Sandro Giacobbe, come Paolo Vallesi, ... Come scrive dilei.it