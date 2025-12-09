fuga di monossido in un appartamento a genova due persone e un cane salvati dal rider che doveva consegnare la pizza

Due persone e un cane sono state salvate da un’intossicaione da monossido di carbonio dall’arrivo del rider che doveva consegnare delle pizze. E’ successo ieri sera in via Ferri a Genova Rivarolo. Il rider è arrivato intorno alle 23. Quando ha bussato, ha notato che il cliente era in stato confusionale. A quel punto il ragazzo ha chiamato i vigili del fuoco che hanno scoperto che la perdita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

