Frosinone quattordici anni di centrodestra e una città in crisi | il Psi lancia Iacovissi per il 2027

Frosinonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Psi di Frosinone lancia la sfida per le prossime elezioni amministrative di Frosinone che si terranno nel 2027. L'intento, come si legge da una nota a firma del Segretario Sezione PSI Frosinone Mateo Zemblaku, è quello di  far diventare l'attuale consigliere Vincenzo Iacovissi il nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

