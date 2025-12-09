Frosinone quattordici anni di centrodestra e una città in crisi | il Psi lancia Iacovissi per il 2027
Il Psi di Frosinone lancia la sfida per le prossime elezioni amministrative di Frosinone che si terranno nel 2027. L'intento, come si legge da una nota a firma del Segretario Sezione PSI Frosinone Mateo Zemblaku, è quello di far diventare l'attuale consigliere Vincenzo Iacovissi il nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Per leggerlo meglio anche da solo #Nola e #Frosinone 14° Giornata Serie C2 Girone D 1985/86 - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, Fabio Tagliaferri sfida Mastrangeli: «Io candidato a sindaco se me lo chiede il mio partito» - Spunta un terzo candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali di Frosinone previste per la primavera del 2027. ilmessaggero.it scrive
