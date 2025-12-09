Frosinone nuova stretta antismog | stop ai veicoli più inquinanti il 10 e 11 dicembre Ecco tutte le strade interessate
Il Comune di Frosinone ha confermato anche per 10 e 11 dicembre 2025 le misure emergenziali antismog già attive nei giorni precedenti. L’ARPA Lazio, infatti, ha segnalato il persistere di livelli elevati di inquinanti, impedendo il rientro al livello ordinario di non criticità.L’ordinanza, emessa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Via libera alla rivoluzione urbanistica di Frosinone: ecco la nuova De Matthaeis
Frosinone, parte la nuova raccolta differenziata: nuovo calendario e kit “intelligenti” con chip identificativo
Asl Frosinone, si insedia la nuova Commissione medico-legale per il rinnovo delle patenti: Carla Arduini nominata presidente
? Frosinone inaugura la sua nuova pista di pattinaggio! ? Un pomeriggio ricco di magia e movimento a dare ufficialmente il via alla stagione del ghiaccio in città. . Ad aprire l’inaugurazione, l’eleganza e l’energia dei pattinatori che hanno incantato il pubbli - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi orari per la movida a Frosinone, i locali: «No alla stretta. Apertura fino alle due il venerdì e il sabato» - C’è impazienza per la nuova ordinanza preannunciata dal sindaco Riccardo Mastrangeli per dare una stretta a orari e vendita di alcolici nei locali del centro storico. Segnala ilmessaggero.it
