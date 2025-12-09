Frosinone nuova stretta antismog | stop ai veicoli più inquinanti il 10 e 11 dicembre Ecco tutte le strade interessate

9 dic 2025

Il Comune di Frosinone ha confermato anche per 10 e 11 dicembre 2025 le misure emergenziali antismog già attive nei giorni precedenti. L’ARPA Lazio, infatti, ha segnalato il persistere di livelli elevati di inquinanti, impedendo il rientro al livello ordinario di non criticità.L’ordinanza, emessa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

