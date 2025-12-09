Frosinone-Cassino droga e controlli | scatta l' allarme giovanile
Le recenti e incisive operazioni della Polizia di Stato nelle città di Frosinone e Cassino, condotte nell'ambito del progetto nazionale “Scuole Sicure”, hanno riacceso i riflettori sulla presenza di disagio giovanile e spaccio all'interno degli istituti superiori della Ciociaria. Mentre il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
“La Tempesta di Pigliacelli”: un trionfo di emozioni tra Cassino e Frosinone
Frosinone e Cassino, l’altra faccia della sicurezza: meno reati, ma più allerta sul territorio
Maxi furto sventato tra Frosinone e Cassino. Ladri bloccati in autostrada
Recenti controlli della Polizia di Stato nelle scuole di Frosinone e Cassino: “La sicurezza passi dalla prevenzione educativa e dal rispetto dei diritti degli studenti” - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, hashish tra i banchi di scuola scovato dal cane Odina. Controlli negli istituti superiori e alle fermate dei bus - Le ispezioni rientrano nel progetto "Scuole Sicure" disposto dal questore di Frosinone ed hanno interessato anche Cassino ... Lo riporta tunews24.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it