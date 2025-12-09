Frosinone-Cassino droga e controlli | scatta l' allarme giovanile tra gli studenti
Le recenti e incisive operazioni della Polizia di Stato nelle città di Frosinone e Cassino, condotte nell'ambito del progetto nazionale “Scuole Sicure”, hanno riacceso i riflettori sulla presenza di disagio giovanile e spaccio all'interno degli istituti superiori della Ciociaria. Mentre il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
“La Tempesta di Pigliacelli”: un trionfo di emozioni tra Cassino e Frosinone
Frosinone e Cassino, l’altra faccia della sicurezza: meno reati, ma più allerta sul territorio
Maxi furto sventato tra Frosinone e Cassino. Ladri bloccati in autostrada
Recenti controlli della Polizia di Stato nelle scuole di Frosinone e Cassino: “La sicurezza passi dalla prevenzione educativa e dal rispetto dei diritti degli studenti” - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, hashish tra i banchi di scuola scovato dal cane Odina. Controlli negli istituti superiori e alle fermate dei bus - Le ispezioni rientrano nel progetto "Scuole Sicure" disposto dal questore di Frosinone ed hanno interessato anche Cassino ... Scrive tunews24.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it