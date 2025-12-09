Frontale tra un' auto e un bus carico di studenti | morto un uomo feriti diversi giovani

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Maniago, in provincia di Pordenone, coinvolgendo un'auto e un autobus carico di studenti. Il bilancio è di un morto e diversi giovani feriti, suscitando grande dolore e preoccupazione nella comunità locale.

Un morto e diversi giovani feriti. È questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, martedì 9 dicembre, a Maniago, in provincia di Pordenone. La tragedia è avvenuta poco dopo le 7 sulla strada regionale 464: un'auto si è scontrata frontalmente contro un. 🔗 Leggi su Today.it

