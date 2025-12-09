Frontale auto-corriera a Maniago | un morto e studenti feriti

Lidentita.it | 9 dic 2025

Nulla da fare per il conducente del veicolo, l'autista del bus elitrasportato in ospedale dopo 2 ore di lavoro dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

frontale auto corriera a maniago un morto e studenti feriti

© Lidentita.it - Frontale auto-corriera a Maniago: un morto e studenti feriti

