Friburgo-Salisburgo Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Breisgau Brazilianer nettamente favoriti

Il match tra Friburgo e Salisburgo, valido per l’Europa League, si gioca l’11 dicembre 2025 alle ore 21:00. I padroni di casa, i Breisgau Brazilianer, sono favoriti e vicini alla qualificazione agli ottavi di finale. In questo articolo, trovate formazioni ufficiali, quote e pronostici per un incontro cruciale nella fase a eliminazione diretta della competizione.

Il Friburgo di Schuester è ormai ad un passo dall’accesso agli ottavi di finale di Europa League, e oggi contro il Salisburgo potrebbe fare l’ultimo passo decisivo verso la qualificazione. In campionato i Breisgau Brazilianer non se la passano benissimo e contro l’Heidenheim è arrivata una sconfitta che cancella quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Sono lontani i sogni di gloria e rimane . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Friburgo-Salisburgo (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Breisgau Brazilianer nettamente favoriti

