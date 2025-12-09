Il Friburgo di Schuester è ormai ad un passo dall’accesso agli ottavi di finale di Europa League, e oggi contro il Salisburgo potrebbe fare l’ultimo passo decisivo verso la qualificazione. In campionato i Breisgau Brazilianer non se la passano benissimo e contro l’Heidenheim è arrivata una sconfitta che cancella quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Sono lontani i sogni di gloria e rimane . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Salisburgo (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici