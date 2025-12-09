Disastro. Non ci sono altri termini a livello sportivo per descrivere la stagione della Ferrari. Un Mondiale di Formula Uno 2025 condotto letteralmente da spettatori senza il minimo guizzo, se non qualche podio qua e là e l’estemporanea vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shanghai. Per il resto tabula rasa o quasi, con una SF-25 nata male e proseguita di pari passo lungo 24 appuntamenti nei quali i due piloti hanno molto più spesso lottato con la propria vettura rispetto ai rivali. A fare il bilancio del campionato è ovviamente Frederic Vasseur che, da team principal della scuderia di Maranello, è costretto a fare da parafulmine in momenti simili: “ Onestamente, è difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur sul 2025 della Ferrari: “Mancati i dettagli in una stagione difficile, ma abbiamo sempre reagito”