Fratelli d’Italia | Club sportivi dimenticati

Molte strutture sportive del Comune di Pavia si trovano in uno stato di degrado, con campi trascurati, spogliatoi insufficienti e spazi che necessiterebbero interventi immediati. La situazione evidenzia come i club sportivi siano spesso dimenticati e trascurati, compromettendo l’attività di atleti e associazioni locali.

Oggi moltissime strutture sportive del Comune di Pavia versano in condizioni di degrado: campi non adeguatamente manutenuti, spogliatoi in condizioni insufficienti, spazi che richiederebbero interventi urgenti e che invece vengono ignorati. L’amministrazione conosce perfettamente queste criticità, ma lascia le società a sopperire da sole alle mancanze affrontando difficoltà economiche e logistiche che spesso rendono impossibile la programmazione di lungo periodo. La denuncia arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che sottolinea come "da anni si assista a proclami altisonanti, a promesse di interventi e a dichiarazioni di sostegno, che però non si traducono mai in azioni concrete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fratelli d’Italia: "Club sportivi dimenticati"

