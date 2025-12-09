Frate Indovino 2026 | il calendario che racconta la tradizione italiana
C’è un’Italia che, nonostante tutto, continua a misurare il tempo non solo in giorni, ma in gesti: una pagina girata a gennaio, un proverbio che rincuora a marzo, un consiglio per l’orto che profuma d’estate. È l’Italia che da ottant’anni apre la porta a Frate Indovino, l’almanacco più amato del Paese, e che nel 2026 vivrà un debutto sorprendente: un ritorno in TV, con una clip poetica, intensa, di quelle che sembrano sfiorarti la spalla mentre passi di canale. Alla regia c’è Giacomo Campiotti, maestro di fiction e cinema (da Braccialetti Rossi a La ricerca della felicità ), e sullo schermo una protagonista d’eccezione: Valeria Fabrizi, affiancata da Valentina Ruggeri, Ugo Piva e – perché no – dai veri frati della redazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Titolo di studio: calendario di Frate Indovino. #titolodistudiono - facebook.com Vai su Facebook
Il Calendario di Frate Indovino dal 1946 mantiene inalterato il suo fascino. Il tema dell’almanacco 2026 è l’ottavo Centenario del Transito di san Francesco d’Assisi. Oggi nel 2002 moriva padre #MariangeloDaCerqueto, fondatore di #FrateIndovino. #15novem Vai su X
Il calendario di Frate Indovino fa 80 anni e va in tv - Negli ottant'anni dalla nascita del Calendario di Frate Indovino si celebreranno gli ottocento dalla morte di San Francesco di Assisi. Secondo ansa.it
