C’è un’Italia che, nonostante tutto, continua a misurare il tempo non solo in giorni, ma in gesti: una pagina girata a gennaio, un proverbio che rincuora a marzo, un consiglio per l’orto che profuma d’estate. È l’Italia che da ottant’anni apre la porta a Frate Indovino, l’almanacco più amato del Paese, e che nel 2026 vivrà un debutto sorprendente: un ritorno in TV, con una clip poetica, intensa, di quelle che sembrano sfiorarti la spalla mentre passi di canale. Alla regia c’è Giacomo Campiotti, maestro di fiction e cinema (da Braccialetti Rossi a La ricerca della felicità ), e sullo schermo una protagonista d’eccezione: Valeria Fabrizi, affiancata da Valentina Ruggeri, Ugo Piva e – perché no – dai veri frati della redazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frate Indovino 2026: il calendario che racconta la tradizione italiana