Frantoio della Valpolicella al top nel mondo
Il Frantoio Bonamini di Illasi, in Valpolicella, si conferma tra i migliori produttori mondiali di olio extravergine di oliva. Per la settima volta consecutiva, entra nella Hall of Fame della guida Flos Olei 2026 con il suo pregiato Veneto Valpolicella D, rafforzando la propria reputazione come eccellenza nel settore olivicolo internazionale.
Il Frantoio Bonamini di Illasi (VR) si è confermato tra le eccellenze mondiali dell'olio extravergine di oliva entrando, per la settima volta consecutiva, nella Hall of Fame della guida Flos Olei 2026 grazie al suo Veneto Valpolicella D.O.P., premiato con il punteggio massimo di 100100.
Domenica 7 Dicembre appuntamento da non perdere con EVO LOUNGE Christmas Editionpresso il Frantoio Famiglia Orlandi a Illasi (VR) Tutte le info qui https://www.stradadelvinovalpolicella.it/ita/esperienze-assapora-la-valpolicella/173/evo-lounge-c - facebook.com Vai su Facebook
