Frank Gehry da spiantato ad archistar senza perdere il sorriso

Frank Gehry, da umili origini a celebre archistar, ha rivoluzionato il mondo dell’architettura con le sue creazioni innovative e dal carattere distintivo. La sua capacità di combinare creatività e genialità ha attirato l’attenzione di grandi nomi e pubblico in tutto il mondo, mantenendo sempre il suo carattere positivo e il sorriso. Un percorso di successo e passione che continua a ispirare.

"Lei è l'architetto che più mi interessa e attrae oggi al mondo" disse Bruno Zevi a Frank O. Gehry quando lo conobbe di persona a Gerusalemme.

