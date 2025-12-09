“Love Street – Gente che la vita. non si butta via ” è il brano scritto da Franco Mussida che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale con la partecipazione di Fondazione Progetto Arca, Fondazione San Patrignano, Comunità Kayros, Associazione Amici della Nave, Coro Millecolori di Scampia e Vero Volley. Il brano è accompagnato dal video “ LOVE STREET ”, per la regia di Franco Mussida, con le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il generoso contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni. Il brano (distribuzione La Gloria) sarà disponibile in digitale da giovedì 4 dicembre e in radio da venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Franco Mussida e Alberto Sinigallia: così Love Street porta musica e dignità a chi vive il disagio” – Intervista