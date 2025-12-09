Franco Mussida e Alberto Sinigallia | così Love Street porta musica e dignità a chi vive il disagio – Intervista
“Love Street – Gente che la vita. non si butta via ” è il brano scritto da Franco Mussida che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale con la partecipazione di Fondazione Progetto Arca, Fondazione San Patrignano, Comunità Kayros, Associazione Amici della Nave, Coro Millecolori di Scampia e Vero Volley. Il brano è accompagnato dal video “ LOVE STREET ”, per la regia di Franco Mussida, con le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il generoso contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni. Il brano (distribuzione La Gloria) sarà disponibile in digitale da giovedì 4 dicembre e in radio da venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Gene Gnocchi, Franco Mussida e Gad Lerner tra i prossimi ospiti del PeM! Festival 2025
“Love street – Gente che la vita… non si butta via”, il nuovo singolo di Franco Mussida
https://www.modernews.online/51081_nuovo-brano-scritto-da-franco-mussida/ - facebook.com Vai su Facebook
Franco Mussida e Alberto Sinigallia - non si butta via”: intervista a Franco Mussida e Alberto Sinigallia di Progetto ARCA ... Lo riporta superguidatv.it
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily