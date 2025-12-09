Franco Coppola torna in scena con State buoni se potete | sul palco anche tre sacerdoti locali
Teatro e musica, esperienze di vita e di fede. Venerdì 12 dicembre arriva in scena “State buoni. se potete”, lo spettacolo scritto e interpretato da Franco Coppola e ospitato dal teatro parrocchiale di San Martino in Strada, in piazzale della Pieve 1. La serata, organizzata dal circolo Acli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
